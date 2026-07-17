Жители Хабаровского края выбирают из 7 архитектурных концепций музыкального театра

Конкурс на лучшую концепцию проводился по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. К участию допускались как отдельные специалисты, так и проектные организации: на рассмотрение комиссии поступило 34 проекта из 11 городов России. Оценку работ выполняла комиссия из 18 экспертов в области архитектуры и градостроительства. Основными критериями отбора выступали выразительность решения, интеграция в городскую среду, сметная стоимость, техническая реализуемость и применение отечественных материалов.