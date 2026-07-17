В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников государственного пожарного надзора. В этом году службе исполняется 99 лет. Инспекторы ГПН ежедневно ведут профилактическую работу: проверяют соблюдение пожарной безопасности в домах, школах и на предприятиях, проводят рейды, расследуют причины возгораний и обучают граждан правилам безопасности. Их труд часто остается незаметным, но именно он помогает предотвращать трагедии. На торжественном мероприятии наградили лучших сотрудников, вручили грамоты и присвоили новые звания.
99 лет на страже: в МЧС Хабаровского края чествовали сотрудников Госпожнадзора
В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников государственного пожарного надзора. В этом году службе исполняется 99 лет. Инспекторы ГПН ежедневно ведут профилактическую работу: проверяют соблюдение пожарной безопасности в домах, школах и на предприятиях, проводят рейды, расследуют причины возгораний и обучают граждан правилам безопасности. Их труд часто остается.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше