99 лет на страже: в МЧС Хабаровского края чествовали сотрудников Госпожнадзора

В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников государственного пожарного надзора. В этом году службе исполняется 99 лет. Инспекторы ГПН ежедневно ведут профилактическую работу: проверяют соблюдение пожарной безопасности в домах, школах и на предприятиях, проводят рейды, расследуют причины возгораний и обучают граждан правилам безопасности. Их труд часто остается незаметным, но именно он помогает предотвращать трагедии. На торжественном мероприятии наградили лучших сотрудников, вручили грамоты и присвоили новые звания.