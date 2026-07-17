В рамках ВЭФ во Владивостоке пройдут «Игры ГТО»

— Наша «Арена ГТО» на ВЭФ уже много лет становится местом притяжения сильнейших атлетов со всей страны. Мы наблюдаем, как участники, начинавшие в школьных командах, со временем переходят во «взрослые» и продолжают бороться за победу. Дальний Восток для нас — особенный регион, спортсмены которого не раз доказывали свою силу, — поделился генеральный секретарь Федерации многоборья ГТО России Владимир Войтеховский.