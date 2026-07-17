В рамках ВЭФ во Владивостоке пройдут «Игры ГТО»

С 1 по 7 сентября 2026 года Федерация многоборья ГТО России традиционно проведёт во Владивостоке Открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на набережной ДВФУ на острове Русский будет построена «Арена ГТО», где состоятся соревнования среди команд из 11 регионов Дальнего Востока, а также среди индивидуальных спортсменов, включая парные категории.
В 2026 году Федерация расширяет возможности участия: в индивидуальном и парном зачёте смогут выступить не только российские атлеты, но и представители стран СНГ.
Для участников будут доступны следующие категории:
• «Любители» (мужчины и женщины 18+);
• «Продвинутые» (пары: мужчина + женщина, 18+);
• «Продвинутые» (пары: мужчина + мужчина, 18+).
Количество мест в категориях ограничено.
Регистрация на Кубок доступна через сайт Федерации на странице соревнования.
По традиции в рамках Кубка также пройдут командные соревнования среди «Взрослых» (мужчины и женщины 18+) и «Школьников» (14−17 лет) из 11 регионов Дальнего Востока. С апреля по август 2026 года региональные федерации многоборья ГТО проведут отборочные этапы. По их итогам будут сформированы команды: 6 лучших спортсменов войдут в состав «Взрослой» сборной, 6 — в команду «Школьников».
Победителей в командном, индивидуальном и парном зачётах ждут медали, кубки и денежные призы.
— Наша «Арена ГТО» на ВЭФ уже много лет становится местом притяжения сильнейших атлетов со всей страны. Мы наблюдаем, как участники, начинавшие в школьных командах, со временем переходят во «взрослые» и продолжают бороться за победу. Дальний Восток для нас — особенный регион, спортсмены которого не раз доказывали свою силу, — поделился генеральный секретарь Федерации многоборья ГТО России Владимир Войтеховский.
В открытые дни работы форума на «Арене ГТО» будет организована площадка «Народные Игры ГТО Спортлото» с упрощёнными комплексами многоборья, а также зона «Иду на рекорд», где участники смогут установить личные достижения и попасть в Книгу рекордов на сайте Федерации: gto.com.ru/rekordy/. Принять участие в активностях смогут все желающие в возрасте от 6 лет и старше.
Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО» — это не только спортивное событие, но и возможность погрузиться в уникальную атмосферу Владивостока и острова Русский. Участников и гостей ждут не только соревнования, но и впечатляющие природные ландшафты региона.