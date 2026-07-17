Модернизацию краевой радиосети проводят в Хабаровском крае

— XI этап радиомарафона продлится до 26 июля и пройдет через четыре локации края: города Хабаровск, Вяземский, Комсомольск-на-Амуре и село Троицкое. Именно отсюда радиолюбители РТРС будут устанавливать радиосвязи на коротких волнах (КВ) с корреспондентами, работающих из различных стран и территорий мира. Для этого специально для Хабаровского края зарегистрирован юбилейный позывной сигнал RT25HK. Все этапы радиомарафона проходят при содействии Союза радиолюбителей России. Специалисты задействуют все актуальные режимы передачи сигнала: классическую голосовую связь, телеграф (азбуку Морзе) и современные цифровые виды радиосвязи, — проинформировали в краевом правительстве.