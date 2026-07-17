Модернизацию краевой радиосети проводят в Хабаровском крае

Масштабная модернизация краевой радиосети проводится в Хабаровском крае. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», ввести в эксплуатацию 55 объектов FM-вещания планируется до декабря 2027 года.
— По инициативе Правительства края РТРС проводит модернизацию для расширения зоны уверенного приема «Восток России» и повышения качества сигнала, — отметил министр цифрового развития и связи края Евгений Демин.
Он также отметил, что радио «Восток России» и в целом 20 телеканалов цифрового эфирного телевещания, радиостанций жители региона могут принимать круглосуточно благодаря работе сотрудников Российской телевизионной и радиовещательной сети, которая отмечает свое 25-летие. В рамках этого события также пройдет XI этап масштабной радиоэкспедиции.
— XI этап радиомарафона продлится до 26 июля и пройдет через четыре локации края: города Хабаровск, Вяземский, Комсомольск-на-Амуре и село Троицкое. Именно отсюда радиолюбители РТРС будут устанавливать радиосвязи на коротких волнах (КВ) с корреспондентами, работающих из различных стран и территорий мира. Для этого специально для Хабаровского края зарегистрирован юбилейный позывной сигнал RT25HK. Все этапы радиомарафона проходят при содействии Союза радиолюбителей России. Специалисты задействуют все актуальные режимы передачи сигнала: классическую голосовую связь, телеграф (азбуку Морзе) и современные цифровые виды радиосвязи, — проинформировали в краевом правительстве.
Напомним, Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Тихоокеанский государственный университет проведут сеанс прямой радиосвязи с экипажем Международной космической станции. Пройдет он сегодня, 17 июля, с 18:30 до 20:30.