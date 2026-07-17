В Красноярске за неделю отремонтировали 26 участков дорог

Еще на 15 участках общей площадью более 549 квадратных метров дефекты устранили струйно-инъекционным методом. Ремонт провели на улицах Пограничников, Батурина, Богдана Хмельницкого, Кишиневской, а также на проезде вдоль домов № 111 и № 113 по улице Алексеева, в Автобусном переулке и на нескольких городских перекрестках.