В Красноярске за неделю отремонтировали 26 участков дорог

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшую неделю дорожные службы Красноярска восстановили покрытие на 26 участках городских дорог.
Как сообщили в УДИБ, локальный ремонт помогает поддерживать проезжую часть в безопасном состоянии и продлевает срок службы дорожного покрытия до проведения капитальных работ.
С помощью метода инфракрасной регенерации отремонтировали 11 участков общей площадью 448 квадратных метров. Работы выполнили на Николаевском и Октябрьском мостах, улицах Судостроительной, Сергея Лазо, Карбышева, Петра Подзолкова, Навигационной, Мичурина, Кутузова, Гастелло и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».
Еще на 15 участках общей площадью более 549 квадратных метров дефекты устранили струйно-инъекционным методом. Ремонт провели на улицах Пограничников, Батурина, Богдана Хмельницкого, Кишиневской, а также на проезде вдоль домов № 111 и № 113 по улице Алексеева, в Автобусном переулке и на нескольких городских перекрестках.
В управлении напомнили, что дорожные дефекты устраняют как по итогам регулярного обследования улично-дорожной сети, так и по обращениям жителей. Сообщить о проблемном участке можно, указав точный адрес и приложив фотографию.