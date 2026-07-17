Россиянам рассказали, на что можно потратить маткапитал после трех лет ребенка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Материнский капитал после достижения ребенком трех лет можно направить на образование или строительство жилья без кредита, рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев.
По его словам, средства разрешено использовать для строительства или реконструкции дома без привлечения заемных средств, а также для компенсации расходов на уже построенное жилье, если оно возведено после 2007 года.
Кроме того, маткапитал можно потратить на оплату высшего или среднего специального образования. При этом ребенку, на обучение которого направляются средства, должно быть не больше 25 лет на момент начала учебы.