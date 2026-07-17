Школьники из Бугульмы совершили экспедицию в башкирский природный парк

Юные геологи и биологи в течение двух недель вели сбор полевых материалов по двум направлениям: геологическое строение территории и ее биологическое разнообразие. В центре внимания было озеро Кандрыкуль, окруженное горами Кынар-Казган, Тунейман, Кызылтау и Гульбика. Биологическая часть работы охватила более 550 видов растений и семь охраняемых видов животных. Там обнаружили лебедя-шипуна, казарку, гагару и следы обитания лосей, косуль и кабанов.