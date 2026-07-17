Школьники из Бугульмы совершили экспедицию в башкирский природный парк

Участниками экспедиционной смены в природный парк «Кандры-Куль» в Республике Башкортостан стали пять воспитанников лицея-интерната имени Мустафы Онджеля из города Бугульмы Республики Татарстан. Смена проходила по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природопользования и экологии региона.
Юные геологи и биологи в течение двух недель вели сбор полевых материалов по двум направлениям: геологическое строение территории и ее биологическое разнообразие. В центре внимания было озеро Кандрыкуль, окруженное горами Кынар-Казган, Тунейман, Кызылтау и Гульбика. Биологическая часть работы охватила более 550 видов растений и семь охраняемых видов животных. Там обнаружили лебедя-шипуна, казарку, гагару и следы обитания лосей, косуль и кабанов.
По результатам работ подготовлен предварительный отчет, который станет основой для долгосрочного проекта по мониторингу экосистемы «Кандры-Куля». Полученные данные также будут использованы при обновлении программ экологического просвещения для школьников региона. Участники экспедиции собираются продолжить исследования — в следующих выездах планируется охватить гидрологию, почвоведение и климатический мониторинг.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.