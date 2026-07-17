Калужский производитель удобрений представил продукцию на выставке в Казани

Производитель удобрений «УльтраБИОМ» из Калуги представил свою продукцию на выставке «Агроволга-2026» в Казани. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве развития бизнеса Калужской области.
В этом году в выставке приняли участие более 400 компаний из 38 регионов России и трех зарубежных стран — Китая, Беларуси и Турции, а само мероприятие посетили около 15 тыс. специалистов отрасли: руководители агрохолдингов, фермерских хозяйств, представители перерабатывающих предприятий, поставщики оборудования и технологий.
На своем стенде «УльтраБИОМ» представила разработки в области органических и органоминеральных удобрений. Это направление экспозиции охватило растениеводство и животноводство, сельхозтехнику, цифровизацию, хранение и переработку продукции, аграрное строительство и инфраструктуру. Представители компании могли обсудить актуальные вопросы отрасли в ходе деловой программы форума и найти новых партнеров среди аграриев и переработчиков из разных регионов страны.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.