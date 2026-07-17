Калужский производитель удобрений представил продукцию на выставке в Казани

В этом году в выставке приняли участие более 400 компаний из 38 регионов России и трех зарубежных стран — Китая, Беларуси и Турции, а само мероприятие посетили около 15 тыс. специалистов отрасли: руководители агрохолдингов, фермерских хозяйств, представители перерабатывающих предприятий, поставщики оборудования и технологий.