Нижегородцев предупредили о перебоях в телевещании 20 июля

В эти часы возможна приостановка вещания 20 телеканалов и трех радиоканалов пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также ряда FM-радиостанций и аналоговых телеканалов. Первый мультиплекс в федеральной версии пойдет без областной врезки. Также ожидаются перерывы трансляции «Радио Образ».