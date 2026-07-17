Нижегородцев предупредили о перебоях в телевещании 20 июля

В понедельник, 20 июля, в Нижегородской области ожидаются помехи в телеэфире. Об этом сообщили в региональном радиотелевизионном передающем центре.
Перебои в телевещании связаны с плановыми работами на станциях «Нижний Новгород», «Арзамас», «Выкса» и «Саров». Профилактические мероприятия запланированы с 01:00 до 10:00.
В эти часы возможна приостановка вещания 20 телеканалов и трех радиоканалов пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также ряда FM-радиостанций и аналоговых телеканалов. Первый мультиплекс в федеральной версии пойдет без областной врезки. Также ожидаются перерывы трансляции «Радио Образ».
Все предполагаемые отключения согласованы с вещателями. Если после окончания работ сигнал не восстановится автоматически, следует перезагрузить оборудование и произвести повторный поиск каналов.
Ранее мы писали, что 40% жителей Нижнего Новгорода не смотрят телевизор.