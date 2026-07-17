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В России для жителей вводят плату за сброс дождевой воды в ливневку

В третьем квартале 2026 года в Ростове-на-Дону планируют утвердить тарифы на отвод дождевых стоков.

В третьем квартале 2026 года в Ростове-на-Дону планируют утвердить тарифы на отвод дождевых стоков и использование городской ливневой канализации. Об этом сообщает ростовское СМИ Привет-Ростов.

По данным издания, платить за сброс воды будут владельцы земельных участков, с которых дождевые потоки поступают в централизованную систему водоотведения. Как уточняется, расчеты уже подготовлены, а тарифное дело сейчас рассматривает региональная служба по тарифам. Конкретный размер платы станет известен после утверждения документа.

Обслуживать сети ливневой канализации, как и прежде, будет муниципальное предприятие, которое занимается их ремонтом и содержанием.

Отметим, что нововведение коснется как юридических, так и физических лиц — всех собственников участков, подключенных к городской ливневой системе. Ожидается, что новые тарифы позволят покрыть затраты на содержание и ремонт ливневой инфраструктуры.