В России для жителей вводят плату за сброс дождевой воды в ливневку

По данным издания, платить за сброс воды будут владельцы земельных участков, с которых дождевые потоки поступают в централизованную систему водоотведения. Как уточняется, расчеты уже подготовлены, а тарифное дело сейчас рассматривает региональная служба по тарифам. Конкретный размер платы станет известен после утверждения документа.