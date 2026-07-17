В Ельце Липецкой области состоялся фестиваль современного искусства

Фестиваль современного искусства «Арт-Елец» прошел 11 июля в городе Ельце Липецкой области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
На мероприятии покажут более 20 проектов от известных современных авторов, таких как Иван Горшков, Кирилл Swek, Павел Зуданов и Дина Боровик. В экспозиции представили разные экспонаты: от текстильных коллажей и масштабных муралов до гигантского инсталляционного динозавра. Гости не только изучали арт-объекты и посещали эксклюзивные экскурсии, но и участвовали в творческих мастер-классах, лекциях и воркшопах.
Подобные креативные инициативы не просто делают регион интересным для гостей, но и формируют новый взгляд на знакомые локации. Фестивальное пространство продолжит свою работу на протяжении всего лета. Кульминацией культурного сезона станет интеграция мероприятий фестиваля в масштабную программу празднования 880-летия Ельца.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.