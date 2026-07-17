В Ельце Липецкой области состоялся фестиваль современного искусства

На мероприятии покажут более 20 проектов от известных современных авторов, таких как Иван Горшков, Кирилл Swek, Павел Зуданов и Дина Боровик. В экспозиции представили разные экспонаты: от текстильных коллажей и масштабных муралов до гигантского инсталляционного динозавра. Гости не только изучали арт-объекты и посещали эксклюзивные экскурсии, но и участвовали в творческих мастер-классах, лекциях и воркшопах.