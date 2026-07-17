В Назаровском округе врачи начали выезжать к пациентам в отдаленные села

В Назаровском муниципальном округе Красноярского края запустили пилотный проект выездной специализированной медицинской помощи. Так, жители отдаленных сел смогут попасть к узким специалистам без поездки в окружной центр. Первый выезд мобильной бригады прошел в Подсосенской врачебной амбулатории. К пациентам приехали кардиолог, эндокринолог и невролог. К визиту врачей готовились заранее: сотрудники амбулатории провели подворовые обходы, сообщили жителям о приеме и составили списки пациентов по медицинским картам. За первый день специалисты приняли 43 человека, в том числе тех, кто обратился за помощью уже в день приезда бригады. Наша задача — сделать качественную медицину доступной для тех, кому сложнее всего добираться до больницы: для пожилых и маломобильных граждан. Когда человеку не нужно преодолевать десятки километров, чтобы попасть к узкому специалисту, — это и есть настоящая социальная медицина, — рассказал исполняющий обязанности главного врача Назаровской ЦРБ Виталий Каминский. После первого выезда проект решили расширять. Работа мобильных бригад переходит в плановый режим: для врачей утвердили график, а список населенных пунктов будут постепенно увеличивать. Проект реализуют при поддержке губернатора Михаила Котюкова, который поставил задачу внедрить принцип «врач к пациенту». Работа соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Напомним, что в Красноярске детям стали доступны сложные операции по урологии и андрологии.