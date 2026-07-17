По факту схода вагонов в Пермском крае возбуждено уголовное дело

Авария произошла в ночь на 16 июля, из-за размыва железнодорожных путей с рельс под откос слетели шесть грузовых вагонов и локомотив. Пострадавших не было. Однако из-за аварии оказались повреждены вагоны, железнодорожные пути и другая инфраструктура железной дороги.