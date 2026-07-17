По факту схода вагонов в Пермском крае возбуждено уголовное дело

Следователи Центрального МСУТ СК РФ возбудили уголовное дело по факту схода вагонов на перегоне Шумково-Кишерть в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Авария произошла в ночь на 16 июля, из-за размыва железнодорожных путей с рельс под откос слетели шесть грузовых вагонов и локомотив. Пострадавших не было. Однако из-за аварии оказались повреждены вагоны, железнодорожные пути и другая инфраструктура железной дороги.
На этом участке Транссибирской магистрали было на несколько часов остановлено движение поездов. Сейчас оно частично восстановлено, составы идут по одной ветке.
Пока предварительной версией аварии следователи считают обильные дожди, которые размыли полотно железной дороги. Сейчас идут следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.