Летний отпуск сорвался у более чем 200 казахстанцев

В настоящее время сотрудниками полиции проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, количество потерпевших и причиненный материальный ущерб. В ДП Актюбинской области напомнили, что в период отпускного сезона активизируются мошенники, выдающие себя за представителей туристических компаний. Они предлагают путевки по необоснованно низким ценам, требуют срочную оплату и после получения денег перестают выходить на связь.