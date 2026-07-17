Летний отпуск сорвался у более чем 200 казахстанцев

По данным следствия, представители одной из туристических фирм получили от более чем 200 граждан денежные средства за организацию туристических поездок. Клиенты оплатили путевки, бронирование гостиниц и авиабилетов, однако оплаченные услуги предоставлены не были. В результате многие жители региона лишились возможности провести запланированный летний отпуск.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, количество потерпевших и причиненный материальный ущерб. В ДП Актюбинской области напомнили, что в период отпускного сезона активизируются мошенники, выдающие себя за представителей туристических компаний. Они предлагают путевки по необоснованно низким ценам, требуют срочную оплату и после получения денег перестают выходить на связь.
«Во избежание подобных случаев перед оплатой туристических услуг рекомендуется тщательно проверять репутацию компании, наличие необходимых документов, отзывы клиентов, а также заключать официальный договор и производить оплату только по подтвержденным реквизитам. Если вы стали жертвой подобных противоправных действий, незамедлительно обратитесь в полицию», — отметили в пресс-службе ведомства.