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Летний отпуск сорвался у более чем 200 казахстанцев

У более чем 200 жителей Актюбинской области сорвался летний отпуск. Полиция расследует дело о мошенничестве в отношении турфирмы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным следствия, представители одной из туристических фирм получили от более чем 200 граждан денежные средства за организацию туристических поездок. Клиенты оплатили путевки, бронирование гостиниц и авиабилетов, однако оплаченные услуги предоставлены не были. В результате многие жители региона лишились возможности провести запланированный летний отпуск.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, количество потерпевших и причиненный материальный ущерб. В ДП Актюбинской области напомнили, что в период отпускного сезона активизируются мошенники, выдающие себя за представителей туристических компаний. Они предлагают путевки по необоснованно низким ценам, требуют срочную оплату и после получения денег перестают выходить на связь.

«Во избежание подобных случаев перед оплатой туристических услуг рекомендуется тщательно проверять репутацию компании, наличие необходимых документов, отзывы клиентов, а также заключать официальный договор и производить оплату только по подтвержденным реквизитам. Если вы стали жертвой подобных противоправных действий, незамедлительно обратитесь в полицию», — отметили в пресс-службе ведомства.