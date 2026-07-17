74% нижегородцев знают о зарплатах своих коллег

74% нижегородцев знают, сколько зарабатывают их коллеги. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Согласно опросу работающих нижегородцев, 26% знают зарплату всех сослуживцев, еще 48% — некоторых коллег. Сколько зарабатывает руководитель, знают 26% работников. В 77% компаний зарплатная информация официально закрыта.
Мужчины чаще женщин знают, сколько зарабатывают их коллеги — 78% против 69% соответственно. 77% опрошенных до 35 лет знают зарплаты хотя бы некоторых сослуживцев. Среди тех, кому 35 лет и старше, таких работников 70%.
Чем выше доход работников, тем выше их информированность о зарплатах друг друга. Так среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей о зарплатах коллег осведомлены 71%. Среди тех, кто получает свыше 150 тысяч, — уже 83%.
Среди тех, кто не знает зарплат сослуживцев, всего 26% хотели бы узнать их. Большинство (62%) предпочитают оставаться в неведении о заработке коллег.
Нижегородцы также рассказали, что будут делать, если выяснится, что коллега с такими же обязанностями будет получать больше. 26% горожан не станут ничего делать, 23% попросят разъяснений у начальника, 15% будут требовать повышения зарплаты, а 10% задумаются об увольнении и новой работе. Женщины в такой ситуации чаще обращаются к начальству или задумываются о своей квалификации. Мужчины активнее будут искать новую работу и трудиться эффективнее.
С неравенством в зарплате сталкивались 36% опрошенных (среди мужчин — 41%, среди женщин — 31%). Из них 17% обсуждали ситуацию с руководством, 12% просили повышения, а 10% уволились. 46% ничего не предпринимали.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщали, что зарплата нижегородцев выросла до 86 920 рублей.