74% нижегородцев знают о зарплатах своих коллег

Нижегородцы также рассказали, что будут делать, если выяснится, что коллега с такими же обязанностями будет получать больше. 26% горожан не станут ничего делать, 23% попросят разъяснений у начальника, 15% будут требовать повышения зарплаты, а 10% задумаются об увольнении и новой работе. Женщины в такой ситуации чаще обращаются к начальству или задумываются о своей квалификации. Мужчины активнее будут искать новую работу и трудиться эффективнее.