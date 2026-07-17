Зооцентр «Питон» в Комсомольске-на-Амуре пополнили новые обитатели

Сразу несколько новых обитателей смогут увидеть посетители комсомольского зооцентра «Питон». Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в зооцентре, из четырех прибывших животных трое уже доступны к просмотру.
Один из них — полярный волчонок, который приехал из хабаровского зоосада. Малыш уже неплохо успел освоиться на новом месте.
— Первое время он находился на карантине во внутреннем помещении рядом с молодыми волчицами, которые приехали к нам в прошлом году. А чуть позже специалисты выпустили его в общий вольер. Сначала переживали, как самки примут волчонка, но они сразу поладили, — отметила заведующая культурно-просветительским отделом зооцентра «Питон» Кристина Трифонова.
Еще один новенький в зооцентре — краснорукий тамарин, это вид игрунковых обезьян. Он довольно подвижный, а поэтому, будучи один в вольере, чувствует себя свободно.
Адаптировался и прибывший в июне дикобраз. Его поселили по соседству с парой дикобразов.
А вот самец амурского тигра привыкает к новым условиям постепенно и пока он находится не на экспозиции.
— Его зовут Бархат. Передал его нам Центр реабилитации тигров МРОО «Центр Тигр». Отлавливали его дважды — в свое время хищник выходил к людям и охотился на собак, поэтому в дикую среду он уже не сможет вернуться. На момент отлова он был сильно истощен, но за время реабилитации поправился на 50 килограммов! — рассказывают в «Питоне».
Сейчас полосатого 3−4-годовалого хищника разместили в соседнем с тигрицей Тихой вольере. Они видят друг друга издалека, чувствуют, но пока не знакомились. Бархат продолжает знакомиться с территорией и привыкать к людям.