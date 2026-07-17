Зооцентр «Питон» в Комсомольске-на-Амуре пополнили новые обитатели

— Его зовут Бархат. Передал его нам Центр реабилитации тигров МРОО «Центр Тигр». Отлавливали его дважды — в свое время хищник выходил к людям и охотился на собак, поэтому в дикую среду он уже не сможет вернуться. На момент отлова он был сильно истощен, но за время реабилитации поправился на 50 килограммов! — рассказывают в «Питоне».