В Прикамье мужчину осудили за истязание и угрозы убийством бывшей супруге

39-летнего жителя посёлка Кукуштан осудили за истязание бывшей супруги и угрозы убийством, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
С июля по октябрь 2025 ода мужчина в состоянии алкогольного опьянения систематически оскорблял и избивал бывшую жену на почве ревности. В январе 2026 года конфликт продолжился, но уже на рабочем месте потерпевшей.
Мужчина пришёл в магазин, где экс-супруга работает продавцом, и устроил ссору. В ходе скандала он схватил горлышко от разбитой бутылки из-под водки, подошёл к женщине и замахнулся, угрожая убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник покинул помещение только когда в магазин зашли покупатели.
Женщина обратилась в полицию. Сотрудники собрали доказательства, которых хватило для возбуждения уголовных дел по двум статьям — истязание (ч. 1 ст. 117 УК РФ) и угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
Суд по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 3 месяца. Приговор вступил в законную силу.