В Прикамье мужчину осудили за истязание и угрозы убийством бывшей супруге

Мужчина пришёл в магазин, где экс-супруга работает продавцом, и устроил ссору. В ходе скандала он схватил горлышко от разбитой бутылки из-под водки, подошёл к женщине и замахнулся, угрожая убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник покинул помещение только когда в магазин зашли покупатели.