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В Хабаровске не дали попасть на прилавки зараженным цветам из Китая

В партиях гвоздик, хризантем и других растений обнаружили опасного для региона вредителя.

В Хабаровске уничтожили две партии цветов, прибывших из Китая. Причиной стал западный цветочный трипс — карантинный вредитель, обнаруженный специалистами при проверке продукции.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, партии общим количеством 31,5 тысячи растений поступили в город 6 июля. В срезах гвоздик, хризантем, гербер, жасмина, гардений, декоративных подсолнухов и других цветов специалисты выявили западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande).

Этот вредитель входит в перечень карантинных объектов для стран Евразийского экономического союза. Его распространение может представлять угрозу для сельскохозяйственных и декоративных культур.

Ввоз зараженной продукции запретили решением Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Собственник выбрал уничтожение партии — всего были ликвидированы 172 коробки с цветами.