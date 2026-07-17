Пермского бизнесмена оштрафовали на 14 млн рублей за коммерческий подкуп

Апелляционным определением краевого суда бизнесмену назначено наказание в виде штрафа в размере 14,4 млн руб. с лишением права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года, и конфискацией 1 млн руб.