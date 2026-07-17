На Дону в отношении металлотрейдера ввели наблюдение из-за долга в 1 млрд рублей

Судья признал требования обоснованными. Суд установил, что банк соблюл все формальности закона о банкротстве (127-ФЗ): уведомление о намерении обратиться в суд было опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц 2 марта 2026 года (сообщение № 34276988). По договору поручительства П-2514721480, заключенному путем присоединения к общим условиям банка, ответственность должника и заёмщика является солидарной — это позволило взыскивать средства напрямую с Форте Металс ГМБХ. Помимо основного долга, в реестр включены судебные расходы на уплату госпошлины в размере 2,73 млн рублей. Должник, надлежащим образом извещённый о процессе, в заседание не явился и возражений не представил.