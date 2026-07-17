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«Работала за процент»: норильчанку будут судить за незаконные переводы мошенникам

В Красноярском крае перед судом предстанет 19-летняя девушка. Ее обвиняют в участии в схеме с незаконными денежными переводами.

В Красноярском крае перед судом предстанет 19-летняя девушка. Ее обвиняют в участии в схеме с незаконными денежными переводами. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным прокуратуры, в январе девушка искала подработку и нашла объявление о работе финансовым оператором. Ей предложили принимать деньги на свою банковскую карту, а затем переводить их по указанным реквизитам.

За один день на счет девушки поступило более 200 тыс. рублей от разных людей. Эти деньги она перевела по указанию куратора, а себе оставила 2,5 тыс. рублей. На следующий день ее банковскую карту заблокировали. После этого девушка поняла, что могла участвовать в незаконной схеме.

Во время следствия она признала вину и пояснила, что не знала об уголовной ответственности за такие действия. Прокуратура утвердила обвинение по статье о неправомерном обороте средств платежей. Дело рассмотрит Норильский городской суд.