«Работала за процент»: норильчанку будут судить за незаконные переводы мошенникам

За один день на счет девушки поступило более 200 тыс. рублей от разных людей. Эти деньги она перевела по указанию куратора, а себе оставила 2,5 тыс. рублей. На следующий день ее банковскую карту заблокировали. После этого девушка поняла, что могла участвовать в незаконной схеме.