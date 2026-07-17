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Со станции Красноярск Северный до Дивногорска можно будет добраться на вечернем электропоезде без пересадок с 18 июля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18 июля вечерние электропоезда Красноярск Северный — Красноярск и Красноярск — Дивногорск, курсировавшие по будним дням, объединяются в единый беспересадочный маршрут Красноярск Северный — Дивногорск.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18 июля вечерние электропоезда Красноярск Северный — Красноярск и Красноярск — Дивногорск, курсировавшие по будним дням, объединяются в единый беспересадочный маршрут Красноярск Северный — Дивногорск.

Новый электропоезд назначается по просьбам пассажиров, которые совершали поездки из микрорайона Северного на станции, расположенные на правобережье Красноярска, и в Дивногорск. Теперь им не нужна пересадка на вокзале Красноярск.

Кроме того, с учетом многочисленных обращений, новый беспересадочный маршрут Красноярск Северный — Дивногорск будет ежедневным.

Отправление со станции Красноярск Северный в 18:30, прибытие на станцию Красноярск в 19:12, прибытие на станцию Дивногорск в 20:23.

Также с указанной даты ежедневно будет выходить в рейс электропоезд Дивногорск — Красноярск Северный, ранее курсировавший по будням.

Отправление из Дивногорска в 16:17, прибытие на станцию Красноярск в 17:20, прибытие не станцию Красноярск Северный в 18:12.

Изменения будут действовать до 31 августа.

Уточнить расписание и получить актуальную информацию о графике движения электропоездов можно на ресурсах КрасЖД.