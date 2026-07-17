Андрей Бочаров уехал в Урюпинск

Рядом, в историческом купеческом здании, открылся Дом творчества им. Машкова. На его реконструкцию и оснащение направили областной бюджет и президентский грант. Теперь здесь работают выставочное пространство и отделение Урюпинской детской школы искусств — с классами для занятий музыкой и живописью. Для юных художников закупили мольберты, творческие наборы, литературу и видеоматериалы. Центр стал площадкой для лекций и творческих мероприятий, сохраняющих культурное наследие района.