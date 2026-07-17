Совфед одобрил закон о поддержке «Почты России»

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон «О почтовой связи» и в отдельные законодательные акты РФ, направленные на поддержку «Почты России».
Документ предусматривает модернизацию инфраструктуры почтовой связи, обеспечение цифровой трансформации отрасли и укрепление финансово-экономической устойчивости акционерного общества «Почта России». Закон также закрепляет механизм создания и эксплуатации единой электронной почтовой системы, оператором которой станет «Почта России».
Согласно документу, «Почта России» создаст электронную почтовую систему для приема и доставки юридически значимых сообщений. Госорганы, органы местного самоуправления, компании с госучастием и Центробанк будут направлять гражданам и бизнесу уведомления, извещения и требования через личный кабинет на портале «Госуслуги» и региональных порталах. Сообщение будет считаться доставленным, если адресат вошел в личный кабинет в течение семи дней после его размещения, а при отсутствии технической возможности документ направят бумажным письмом.
Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей на портале «Госуслуги» создадут электронные почтовые ящики, за их использование с ИП и юрлиц будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит правительство РФ.
Документ запрещает банкам взимать комиссию за прием организациями федеральной почтовой связи платы за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства платежа.
В соответствии с законом, «Почте России» разрешается поручать часть технологических операций другим операторам, компаниям и ИП, кроме доставки и выдачи пенсий и пособий. Также закрепляется, что регистрируемые письма от госорганов и организаций с госучастием должны доставляться только организациями федеральной почтовой связи.
Документом уточняются правила использования абонентских почтовых шкафов в многоквартирных домах. Доставку в них смогут осуществлять управляющие организации, ресурсоснабжающие компании, «Почта России», а также иные операторы связи по решению собрания собственников, доставка документов иными лицами не допускается.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2027 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития «Почты России». Утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.