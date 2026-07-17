Медовый спас. Что можно и что нельзя делать 14 августа 2026 года

Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня был установлен в IX веке в Константинополе. Город регулярно страдал от эпидемий, особенно сильных в жаркие августовские месяцы, и, по преданию, местные священники ежегодно выносили частицу Креста, на котором был распят Христос, из дворцовой сокровищницы, проносили её по улицам и освящали ею воду и город — считалось, что это останавливало распространение болезней.