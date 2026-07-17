Медовый спас. Что можно и что нельзя делать 14 августа 2026 года

14 августа 2026 года православная церковь отмечает праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, известный в народе как Медовый Спас. Он открывает череду трёх августовских Спасов и знаменует начало Успенского поста. Подробнее о происхождении праздника, его традициях, народных обычаях и правилах, которых принято придерживаться в этот день, — в материале сайта perm.aif.ru.
Какого числа Медовый Спас в 2026 году?
Медовый Спас имеет фиксированную дату и ежегодно отмечается 14 августа. За ним следуют Яблочный Спас — 19 августа и Ореховый Спас — 29 августа.
Кроме того, 14 августа начинается Успенский пост — один из самых строгих и значимых многодневных постов в православной традиции. Он длится две недели и завершается 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Почему Спас — Медовый?
Первый Спас называют Медовым из-за пика летнего сбора пчелиного урожая. К середине августа соты в ульях полностью заполнялись, и пасечники приступали к «заламыванию» мёда. Существует хозяйственное поверье, которое гласит: если не собрать в этот день весь мёд из ульев, пчёлы с соседних пасек якобы могли унести оставшийся.
Медовый Спас: история и суть праздника.
Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня был установлен в IX веке в Константинополе. Город регулярно страдал от эпидемий, особенно сильных в жаркие августовские месяцы, и, по преданию, местные священники ежегодно выносили частицу Креста, на котором был распят Христос, из дворцовой сокровищницы, проносили её по улицам и освящали ею воду и город — считалось, что это останавливало распространение болезней.
Медовый Спас: традиции и обычаи.
Медовый Спас символически завершал лето — начинались приготовления к осенним работам и уборке урожая.
— Если ласточки уже улетели в тёплые края — осень будет ранней.
— Сильный ветер в этот день — к морозной зиме.
— Если в этот день идёт дождь — к затяжной и мокрой осени.
Что нельзя делать 14 августа 2026 года.
— Нельзя есть скоромную пищу и пить алкоголь. 14 августа начинается Успенский пост, поэтому мясо, молочные продукты и спиртное употреблять нельзя. В этот день на стол ставят исключительно постные блюда.
— Нельзя венчаться. Во время многодневных постов церковь не совершает таинство венчания, поэтому молодожёнам лучше перенести дату на период после окончания поста.
— Нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. Первый день Успенского поста традиционно посвящали не хозяйственным заботам, а духовным делам — посещению храма и молитве. Тяжёлая работа в этот день считалась отвлечением от главного смысла праздника.
— Нельзя ссориться и злословить. Успенский пост — время очищения не только тела, но и души, поэтому гнев, брань и осуждение окружающих считались особенно тяжёлым грехом. Ссоры, начавшиеся в этот день, по поверью, могли затянуться надолго.
— Нельзя проводить вечер в одиночестве. Медовый Спас издавна был семейным и общинным праздником — соседи и родственники угощали друг друга свежим мёдом и делились урожаем. Провести этот вечер в одиночестве считалось плохой приметой, сулившей одиночество и в будущем году.
Что можно делать 14 августа 2026 года.
— Посетить храм. 14 августа в церквях проходят праздничные богослужения в честь праздника и начала Успенского поста, а также совершается малое освящение воды и мёда нового урожая. Считается, что молитва в этот день помогает настроиться на дни поста и духовного очищения.
— Попробовать освящённый мёд. По традиции именно в этот день пасечники начинают собирать мёд нового урожая и несут его в церковь для освящения. Первую ложку принято съедать после службы, а затем угощать мёдом родных, друзей и нуждающихся.
— Принести из церкви освящённую воду. На Медовый Спас, помимо мёда, освящают воду — этот обряд напоминает о празднике Крещения, поэтому день иногда называют Спас на воде или Мокрый Спас. Освящённую воду хранят дома и используют в течение года для молитвы и благословения жилища.
— Помогать нуждающимся. С Медовым Спасом издавна связана традиция благотворительности — щедро делиться мёдом, едой и деньгами с нуждающимся. Считалось, что добрые дела в этот день приносят благополучие в дом.
— Готовить постные угощения с мёдом. Поскольку мясо и молочные продукты в пост под запретом, хозяйки готовили постную выпечку и другие сладости с добавлением свежего мёда. Такие угощения символизировали изобилие нового урожая и щедрость наступающего Спаса.