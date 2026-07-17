Колорист Светлая объяснила, откуда берётся зеленоватый оттенок волос в отпуске

Летом многие блондинки сталкиваются с неприятной проблемой — их волосы приобретают зеленоватый оттенок после купания в бассейне. Колорист и специалист по восстановлению волос Аля Светлая рассказала РИАМО, почему это происходит и как быстро можно решить проблему.
Основной причиной изменения цвета волос после бассейна является не хлор, а медь, содержащаяся в воде. Она оседает на поверхности светлых волос и окисляется, придавая им зеленоватый оттенок. Этот эффект особенно заметен на осветлённых и повреждённых волосах, так как их пористая структура позволяет меди легко проникать внутрь. Тёмные волосы реже подвергаются такому изменению цвета.
Чтобы быстро исправить ситуацию во время отпуска, Аля Светлая рекомендует использовать томатную пасту. Её наносят на влажные волосы и оставляют на 20 минут. Также эффективны лимонный сок, яблочный уксус или аскорбиновая кислота. Для более профессионального подхода можно воспользоваться хелатирующими шампунями, которые связывают металлы и выводят их из волос. Они удобнее в использовании и не имеют резкого запаха.
Чтобы предотвратить появление зелёного оттенка, можно заранее защитить волосы. Перед купанием нанесите на них масло или несмываемый кондиционер. Эти средства создают барьер, который препятствует проникновению меди в структуру волос. Также можно использовать специальную шапочку для плавания — это самый простой и экономичный способ защиты.