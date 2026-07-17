Колорист Светлая объяснила, откуда берётся зеленоватый оттенок волос в отпуске

Чтобы быстро исправить ситуацию во время отпуска, Аля Светлая рекомендует использовать томатную пасту. Её наносят на влажные волосы и оставляют на 20 минут. Также эффективны лимонный сок, яблочный уксус или аскорбиновая кислота. Для более профессионального подхода можно воспользоваться хелатирующими шампунями, которые связывают металлы и выводят их из волос. Они удобнее в использовании и не имеют резкого запаха.