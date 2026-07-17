Резкое потепление придёт на смену похолоданию в Воронежской области

В воскресенье, 19 июля, снова будет переменная облачность. Дождей синоптики не прогнозируют. В ночные часы ожидается около +11°… +13°. Днём воздух прогреется до +25°… +27°. По области в тёмное время суток столбики термометров покажут от +9°… +14°. В дневные часы они достигнут отметки в +24°… +29°.