Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резкое потепление придёт на смену похолоданию в Воронежской области

В отдельных районах региона воздух прогреется до +29°.

Источник: АиФ Воронеж

Тепло придёт на смену похолоданию в Воронежской области в грядущие выходные. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В субботу, 18 июля, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. В столице Черноземья ночью столбики термометров покажут +11°… +13°, днём — около +23°… +25°. В районах области в тёмное время суток температура воздуха составит от +9° до +14°, в светлое — от +21° до +26°.

В воскресенье, 19 июля, снова будет переменная облачность. Дождей синоптики не прогнозируют. В ночные часы ожидается около +11°… +13°. Днём воздух прогреется до +25°… +27°. По области в тёмное время суток столбики термометров покажут от +9°… +14°. В дневные часы они достигнут отметки в +24°… +29°.