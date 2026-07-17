В Калининграде мужчину отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов

В марте 2025-го калининградец уже привлекался к административной ответственности за такое же нарушение. Однако и после этого он продолжил уклоняться от выплат. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно»). С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры суд назначил мужчине пять месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.