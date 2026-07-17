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В Калининграде мужчину отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов

Долг перед несовершеннолетним сыном превысил 628 тыс. рублей.

Источник: Клопс.ru

Жителя Калининграда приговорили к пяти месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты средств на содержание ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В суде установили, что в 2025 году 43-летний мужчина без уважительных причин не перечислял деньги на содержание своего несовершеннолетнего сына 2009 года рождения, хотя обязан был делать это по решению суда. К моменту разбирательства сумма задолженности превысила 628 тыс. рублей.

В марте 2025-го калининградец уже привлекался к административной ответственности за такое же нарушение. Однако и после этого он продолжил уклоняться от выплат. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно»). С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры суд назначил мужчине пять месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Таксиста из Светлогорска, который три года бегал от алиментов, заставили выплатить долги с помощью уголовного дела.

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