Сергей Кравчук подвел итоги рабочей поездки в Ванинский район

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края», мэр Хабаровска Сергей Кравчук продолжает выезжать в районы региона — он проводит мониторинг реализации нацпроектов и Атласа проблемных объектов. В Ванино рабочий визит начался с заседания Совета муниципальных образований в районной администрации. Участники заслушали доклады о социально-экономическом развитии Ванинского района, мерах поддержки семей участников специальной военной операции. Речь шла и о проблемах расселения аварийного жилищного фонда. «Ванинский район развивается: привлекаются инвестиции из федерального и краевого бюджетов. Благоустройство дворов, ремонт дорог — все сказывается на благополучии и социальном самочувствии жителей. Самое главное — уже есть курс развития Ванинского района на следующий год, и инвестиции будут увеличиваться», — отметил руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края». После заседания, совместно с и.о. главы администрации Ванинского муниципального района Ольгой Ханукаевой глава ассоциации проинспектировал строящиеся объекты. В их числе — Семейный парк в Школьном переулке (проект-победитель IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов в рамках ДФО), дорога по улице Цыганкова (работы ведутся при финансовой поддержке краевого бюджета и администрации района в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»), двор на улице Чехова, 9 (жители намерены создать ТОС). Проблемный объект — детский сад «Золотой ключик». Подрядчик приступил к работам с января, выполнены демонтажные и монтажные работы стен и полов, дверных проемов, систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, завершена отделка окон. Окончание работ запланировано на конец июля этого года, однако в сроки подрядчик не укладывается — строительная готовность составляет 39%. «Капитальный ремонт в детском садике “Золотой ключик” реализуется в рамках нацпроекта “Семья”, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Стоимость работ составляет около 80 млн рублей. Нужно завершить гидро- и теплоизоляции фундамента и устроить отмостки. Подрядчик уверяет, что сдаст объект в установленные сроки: в ближайшие дни к работе подключится еще 40 рабочих, которые приступят к массовым работам. Пристальный контроль ремонтных работ будет осуществлять со стороны главы района и правительства Хабаровского края», — сообщил Сергей Кравчук. Подводя итоги поездки в Ванинский район, Сергей Кравчук поблагодарил главу района и местных жителей: «Видно, что люди здесь с большой ответственностью относятся к реализации нацпроектов и решению насущных задач».