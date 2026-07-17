Информация о переходе нижегородских аптек на электронные рецепты оказалась фейком

Фейк о переходе нижегородских аптек только на электронные рецепты с 1 июля распространяют в сети. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
По его словам, сведения, недавно появившиеся в СМИ, являются недостоверными. Жители по-прежнему могут получить препарат при предъявлении рецепта как в электронной форме, так и в бумажной.
«Электронный рецепт применяется только с согласия пациента», — говорится в сообщении.
Алексей Никонов уточнил, что путаница возникла из-за эксперимента в Ростовской области, где в местных аптеках проверяют актуальность электронных рецептов через СНИЛС.
Ранее мы писали, что нижегородцы потратили 42 млн рублей на лечение импотенции с начала года.