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Информация о переходе нижегородских аптек на электронные рецепты оказалась фейком

Право на получение препарата сохраняется при предъявлении рецепта в любой форме.

Источник: Живем в Нижнем

Фейк о переходе нижегородских аптек только на электронные рецепты с 1 июля распространяют в сети. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его словам, сведения, недавно появившиеся в СМИ, являются недостоверными. Жители по-прежнему могут получить препарат при предъявлении рецепта как в электронной форме, так и в бумажной.

«Электронный рецепт применяется только с согласия пациента», — говорится в сообщении.

Алексей Никонов уточнил, что путаница возникла из-за эксперимента в Ростовской области, где в местных аптеках проверяют актуальность электронных рецептов через СНИЛС.

Ранее мы писали, что нижегородцы потратили 42 млн рублей на лечение импотенции с начала года.