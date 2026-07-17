Ачинец вернул 16,5 тысяч рублей за неработающий сканер с маркетплейса

Житель Ачинска вернул 16,5 тысяч рублей за неработающий сканер с маркетплейса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Мужчина заказал на маркетплейсе автомобильный диагностический сканер за 16 569 рублей. Когда товар пришёл, оказалось, что он не работает: устройство не подключалось к автомобилю, мобильное приложение не запускалось. На упаковке отсутствовала информация на русском языке.
Переговоры с продавцом ни к чему не привели. Тогда покупатель обратился за помощью к специалистам. Ему помогли составить претензию. После этого индивидуальный предприниматель вернул деньги в полном объёме.
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