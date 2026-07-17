Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ачинец вернул 16,5 тысяч рублей за неработающий сканер с маркетплейса

Покупатель обратился за помощью к специалистам, где ему помогли составить претензию.

Житель Ачинска вернул 16,5 тысяч рублей за неработающий сканер с маркетплейса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Мужчина заказал на маркетплейсе автомобильный диагностический сканер за 16 569 рублей. Когда товар пришёл, оказалось, что он не работает: устройство не подключалось к автомобилю, мобильное приложение не запускалось. На упаковке отсутствовала информация на русском языке.

Переговоры с продавцом ни к чему не привели. Тогда покупатель обратился за помощью к специалистам. Ему помогли составить претензию. После этого индивидуальный предприниматель вернул деньги в полном объёме.

Ранее мы сообщали, что в Ачинске суд обязал перевозчика принимать оплату по картам в автобусах.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше