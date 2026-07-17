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Дмитрий Демешин представил проект строительства деревянных домов Юрию Трутневу

Сегодня во Владивостоке состоялось заседание Совета Дальневосточного федерального округа под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Во время этого совещания губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин представил проект переработки древесины для строительства из нее как частных, так и многоквартирных домов в разных уголках региона, который не имеет аналогов на Дальнем Востоке. "По моему поручению.

Сегодня во Владивостоке состоялось заседание Совета Дальневосточного федерального округа под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Во время этого совещания губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин представил проект переработки древесины для строительства из нее как частных, так и многоквартирных домов в разных уголках региона, который не имеет аналогов на Дальнем Востоке. «По моему поручению в Хабаровском крае разработана программа развития мер поддержки деревянного домостроения. Она объединила инструменты программы комплексного развития сельских территорий, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и развития жилищного строительства. Сегодня мы строим дома из дерева в Чегдомыне, возводим целый микрорайон в городе Николаевске-на-Амуре. Кроме того, Ванинский и Ульчский районы претендуют на вхождение в эту программу», — рассказал Дмитрий Демешин. Стоит отметить, что ранее на федеральном уровне было принято решение о запрете вывоза круглого, необработанного, леса за границу. Это было сделано для того, чтобы стимулировать переработку древесины внутри России. При этом Хабаровский край, который занимает четвертое место в стране по запасам леса (они превышают 5 млрд кубометров), достиг в этом деле значимых успехов. Так, сегодня половина всего делового леса, перерабатываемого на Дальнем Востоке, приходится именно на Хабаровский край. «Мы первопроходцы в этом деле. Такого комплексного подхода к деревянному домостроению, как у нас, на Дальнем Востоке еще не было. Когда есть большой спрос на материалы, сразу появляются и производства, которые занимаются переработкой древесины. Понимая это, мы привлекаем новых инвесторов в эту отрасль. У Хабаровского края есть все возможности для того, чтобы стать лидерами в сфере лесопереработки», — заявил Дмитрий Демешин.