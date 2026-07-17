Липчанка ответит в суде за нацистское граффити на баннере с «Родиной-матерью»

Управление СКР по Липецкой области завершило расследование уголовного дела жительницы облцентра, которая нарисовала граффити с нацистской символикой на баннере в честь 80-летия Победы с изображением георгиевской ленты и скульптуры «Родина-мать зовет!». Об этом сообщили в ведомстве.