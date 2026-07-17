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Лесные пожарные спасли двух зайчат во время создания противопожарной полосы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Енисейском округе сотрудники краевого Лесопожарного центра спасли двух зайчат, которые едва не оказались под гусеницами трактора во время устройства противопожарной минерализованной полосы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Енисейском округе сотрудники краевого Лесопожарного центра спасли двух зайчат, которые едва не оказались под гусеницами трактора во время устройства противопожарной минерализованной полосы.

Инцидент произошел в окрестностях села Плотбище. Во время работ водитель трактора заметил на обочине среди свежей земли двух крошечных зайчат. Испуганные зверьки затаились и не двигались.

Одного зайчонка удалось сразу взять на руки, второй попытался убежать, но вскоре остановился. Оба малыша были перенесены в безопасное место в лесу, подальше от техники.

Как отметили в Лесопожарном центре, при создании минерализованных полос специалисты стараются максимально бережно относиться к лесным обитателям. Именно такие участки нередко выбирают птицы и мелкие животные для выведения потомства, пишут Gornovosti.ru.

Напомним, что минерализованные полосы создают для того, чтобы сдерживать распространение огня в случае лесных пожаров.