Лесные пожарные спасли двух зайчат во время создания противопожарной полосы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Енисейском округе сотрудники краевого Лесопожарного центра спасли двух зайчат, которые едва не оказались под гусеницами трактора во время устройства противопожарной минерализованной полосы.
Инцидент произошел в окрестностях села Плотбище. Во время работ водитель трактора заметил на обочине среди свежей земли двух крошечных зайчат. Испуганные зверьки затаились и не двигались.
Одного зайчонка удалось сразу взять на руки, второй попытался убежать, но вскоре остановился. Оба малыша были перенесены в безопасное место в лесу, подальше от техники.
Как отметили в Лесопожарном центре, при создании минерализованных полос специалисты стараются максимально бережно относиться к лесным обитателям. Именно такие участки нередко выбирают птицы и мелкие животные для выведения потомства, пишут Gornovosti.ru.
Напомним, что минерализованные полосы создают для того, чтобы сдерживать распространение огня в случае лесных пожаров.