Для включения береговой зоны Таганрога в КРТ требуются инженерные изыскания

Для участка береговой зоны по ул. Адмирала Крюйса в Таганроге, который планируют включить в проект комплексного развития территории (КРТ), из-за особенностей локации потребовалось провести дополнительные инженерные изыскания. Они помогут определить, возможна ли застройка этой территории. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные первого заместителя министра строительства Ростовской области Сергея Вифлянцева.