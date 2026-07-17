Житель Калининграда получил 5 месяцев колонии за долг по алиментам в 628 тысяч рублей

Прокуратура Московского района Калининграда поддержала обвинение в отношении 43-летнего местного жителя, признанного виновным по части 1 статьи 157 УК РФ. Мужчина не выплачивал средства на содержание своего несовершеннолетнего сына 2009 года рождения.
Общая задолженность по алиментам превысила 628 тысяч рублей. Ранее, в марте 2025 года, он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, но продолжил уклоняться.
Суд с учётом позиции гособвинителя назначил наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.