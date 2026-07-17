Донецкие женщины шьют бойцам дождевики и масхалаты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пончо-дождевики бойцы используют не только по прямому назначению, но и как носилки для переноски раненых.
«Комплектовать себя дополнительными тактическими носилками не всегда есть возможность у эвакуационных групп, поэтому берут это легкое универсальное средство», — рассказала руководитель донецкой мастерской «Цех 80» Виктория Шалагина. Ее небольшая команда с 2023 года шьет для бойцов подсумки, маскхалаты и пончо-дождевики.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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