День памяти художника Андрея Рублева отмечается 17 июля

Во второй раз имя Рублева было упомянуто в 1408 году в связи с росписью Успенского собора во Владимире. В летописи говорится, что над фресками собора художник работал вместе с монахом и иконником Даниилом Черным, которого летописец называет «другом и сопостником» Рублева (сопостник — это товарищ в посте). Имя Черного в летописи упоминается первым — значит, Даниил был старшим по возрасту или чину. В 1425 году имя Рублева упомянули в летописи в третий раз — и вновь вместе с именем Черного: художники работали над росписью Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря (работы не сохранились). По некоторым данным, на первых порах Черный был учителем и художественным наставником Рублева, а в «Сказании о святых иконописцах» говорится, что они дружили по меньшей мере четверть века и неразлучно совершали свои иконописные труды.