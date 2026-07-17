Хабаровчанин Артём Найдёнов в полуфинале конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Конкурс ориентирован на решение долгосрочных задач развития строительной отрасли России. Его цель — формирование кадрового резерва, способного эффективно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, предусмотренные стратегическими инициативами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Эти задачи закреплены в Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035 года, при этом формируемое профессиональное сообщество уже сегодня ориентируется на перспективу до 2050 года.