Хабаровчанин Артём Найдёнов в полуфинале конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Артём Найдёнов из Хабаровска вошёл в число полуфиналистов VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Специалист руководит проектом в компании SD GROUP.
Из 48 283 зарегистрированных участников шестого сезона конкурса в полуфинал прошли лишь 300 специалистов, представляющих 64 региона России. Этот результат стал подтверждением высокого уровня профессиональной подготовки и управленческих компетенций представителя строительной отрасли Дальнего Востока.
Для самого Артёма Найдёнова участие в конкурсе имеет особое значение. По его словам, это не только возможность проверить собственные профессиональные качества, но и получить объективную экспертную оценку, обменяться опытом с коллегами и определить новые направления для профессионального роста.
— Участие в конкурсе — это в первую очередь расширение зоны профессиональной ответственности. Это возможность получить объективную оценку моих компетенций от топ-экспертов, понять свои слабые стороны и превратить их в сильные, — отмечает Артём Найдёнов.
Профессиональный путь Артёма начался после окончания Тихоокеанского государственного университета, где он получил специальность «Промышленное и гражданское строительство». Карьеру в отрасли он начинал мастером в строительных компаниях Хабаровска, постепенно приобретая практический опыт реализации строительных проектов и управленческие навыки.
Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» является открытым отраслевым проектом, объединяющим представителей строительной сферы, имеющих опыт работы на руководящих должностях в государственных и коммерческих организациях. Среди участников — директора компаний, руководители подразделений, отделов, направлений и проектов.
Главная задача конкурса заключается в выявлении и поддержке наиболее перспективных руководителей строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также в повышении общественного престижа этих направлений через демонстрацию профессиональных достижений и лидерских качеств участников.
Организатором конкурса выступает Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и профессиональных союзов.
Одним из ключевых результатов проекта является формирование кадрового резерва строительной отрасли и создание экспертных рабочих групп, ориентированных на устойчивое развитие строительного комплекса страны. Победители конкурса становятся частью профессионального сообщества талантливых, перспективных и гибких управленцев, способных решать масштабные отраслевые задачи.
За пять лет существования конкурс объединил более 75 тысяч специалистов со всей России и зарекомендовал себя как эффективный инструмент подготовки управленческих кадров. Более 30 процентов участников, успешно прошедших конкурсные испытания, впоследствии получили повышение по службе или расширили круг своих управленческих полномочий в государственных, муниципальных и коммерческих организациях.
Традиционно наиболее активно в конкурсе участвуют представители Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского края, Омской, Свердловской и Тюменской областей.
Конкурс ориентирован на решение долгосрочных задач развития строительной отрасли России. Его цель — формирование кадрового резерва, способного эффективно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, предусмотренные стратегическими инициативами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Эти задачи закреплены в Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035 года, при этом формируемое профессиональное сообщество уже сегодня ориентируется на перспективу до 2050 года.
Очный финал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» состоится с 13 по 16 августа 2026 года в Саратове и будет приурочен к празднованию 70-летия Дня строителя. Финал объединит лучших представителей строительной отрасли страны, которые представят перспективные проекты, обсудят стратегические направления развития строительного комплекса и предложат новые решения, направленные на повышение эффективности отрасли.