Нижегородец получил всероссийскую премию за воспитание особенного сына

Кандидатуру нижегородца на премию выдвинуло региональное отделение движения «Волонтеры Победы». Уже 13 лет Александр в одиночку воспитывает сына и с самого рождения борется за его здоровье. Благодаря ежедневной поддержке отца мальчик освоил многие бытовые навыки и сегодня самостоятельно добирается до школы на общественном транспорте.