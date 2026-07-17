Стартовало голосование за проект будущего музыкального театра в Хабаровске

На портале «Госуслуги» началось голосование за новый облик здания Хабаровского краевого академического музыкального театра. На площадке представлено 7 архитектурных концепций фасада авторов из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».. Проголосовать за понравившийся проект можно по ссылке до 25 июля.
Напомним, по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина состоялся финальный открытый конкурс на лучший архитектурный проект фасада краевого музыкального театра. Свои идеи могли предложить как частные лица, так и профессиональные архитектурные компании.
Комиссия из 18 экспертов, включая специалистов по архитектуре и градостроительству, тщательно оценила 34 проекта из 11 городов России. Учитывались такие критерии, как выразительность, гармоничность с окружающей средой, стоимость, реализуемость и использование отечественных материалов.
По результатам общественного голосования три работы будут представлены на градостроительном совете. После выбора победителя начнется подготовка к строительству: разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы и определение генерального подрядчика.