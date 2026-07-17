Стартовало голосование за проект будущего музыкального театра в Хабаровске

На портале «Госуслуги» началось голосование за новый облик здания Хабаровского краевого академического музыкального театра. На площадке представлено 7 архитектурных концепций фасада авторов из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».. Проголосовать за понравившийся проект можно по ссылке до 25 июля.