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На время праздников в Омске ограничили продажу спиртного и энергетиков

Торговля запрещена за 2 часа до массовых мероприятий и возобновится через 2 часа после.

Источник: Комсомольская правда

На период с 17 июля по 2 августа 2026 года в Омске ввели ограничения на реализацию алкоголя и энергетиков. Речь идет о продаже таких напитков в местах проведения культурно-массовых мероприятий. Новость сообщил мэр Сергей Шелест.

«Торговые точки прекратят реализацию спиртного и тонизирующего за два часа до начала того или иного события и смогут возобновить ее через два часа после», — уточнил градоначальник.

В День города и области ограничения затронут центральные локации. Это парки, сквер имени Дзержинского, Театральный сквер, сквер Алтунина, улицы Тарская, Ленина, Спартаковская и прилегающие к ним территории.

Контролировать соблюдение временных требований будут сотрудники МВД.

Напомним, сегодня в городе стартовал двухдневный Федеральный Сабантуй. В нем участвуют делегации Казахстана и ряда российских регионов.