Мобильные бригады помогают жителям отдалённых районов Хабаровского края

Как пояснили в минздраве, ключевой задачей выездных бригад является обеспечение доступа к профилактическим осмотрам и консультациям узких специалистов без необходимости длительных поездок в крупные медицинские центры. По словам Ольги Панковой, выездная форма работы позволяет своевременно выявлять состояния, требующие лечения, и оперативно направлять пациентов на дообследование. В планах на 2026 год — расширение географии выездов: запланированы регулярные приёмы в ряде сёл и посёлков, а также использование передвижного диагностического оборудования (флюорографа и маммографа) для профосмотров.