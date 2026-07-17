«Активные граждане» выберут лучшие площадки фестиваля «Сады и цветы»

Первый вопрос посвящен самым привлекательным местам для прогулок. Среди вариантов — сад-читальный зал под открытым небом на ступенях Российской государственной библиотеки, где высажены липы, пинии и цветущие кустарники. На Чистопрудном бульваре объединили театр и английский сад: там обустроили сцены для спектаклей, ротонды, зоны отдыха и аллеи с розами и гортензиями. На Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной высажены петунии, а Патриарший мост украшает лента ампельных растений с вьющимися плектрантусами.