«Северная прохлада с ливнями, шквалами и грозами». Белгидромет сказал, как изменится погода в Беларуси в выходные 18 и 19 июля

В субботу, 18 июля, осадков не прогнозируется. Кратковременные дожди возможны лишь по западу, где будет сказываться влияние активных атмосферных фронтов, которые смещаются с территории Польши. При грозах возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Ночью ожидается от +9 до +15 градусов, по западной части — до +19 градусов. Днем будет от +23 градусов по северо-востоку и до +32 градусов по юго-западу.