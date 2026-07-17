В Хабаровске начали сносить аварийный дом, где жили восемь семей

В Хабаровске продолжается программа расселения аварийного жилья. На улице Большой, 108 начался снос дома, который был построен в 1939 году и в 2015-м признан непригодным для проживания.
Все восемь семей, проживавших в здании, уже получили новые квартиры. Ход демонтажных работ проверил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. По его словам, дальнейшее использование освободившегося участка определят с учетом мнения жителей района.
В городской администрации сообщили, что в этом году в Хабаровске планируют снести около 40 аварийных домов. В июле также намечен демонтаж зданий на улицах Санаторной, 16 и Геофизической, 19. В среднем в план работ включают около десяти объектов ежемесячно.
В мэрии отметили, что программа расселения продолжается не только за счет федерального финансирования. В 2024 году для переселенцев приобрели 860 квартир с чистовой отделкой.
«Жители получают благоустроенное жилье с социальным ремонтом. Но мы не ограничиваемся только федеральными средствами. Активно внедряем механизмы комплексного развития территорий. Это стратегический подход, который позволит нам дополнительно предоставить горожанам еще 1090 квартир», — отметил Сергей Кравчук.