В Хабаровске начали сносить аварийный дом, где жили восемь семей

В городской администрации сообщили, что в этом году в Хабаровске планируют снести около 40 аварийных домов. В июле также намечен демонтаж зданий на улицах Санаторной, 16 и Геофизической, 19. В среднем в план работ включают около десяти объектов ежемесячно.