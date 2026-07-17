Нижегородский онколог спас женщину от меланомы на ранней стадии

Нижегородка пришла к врачу с жалобами на дискомфорт в груди, а в итоге узнала о меланоме. Онколог поликлиники № 1 заметил на спине пациентки крошечное темное пятнышко размером всего 5 миллиметров, которое могло стоить ей жизни. Об этом рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Женщину экстренно направили в онкоцентр и провели операцию. Благодаря тому, что опухоль обнаружили на самой ранней стадии, она затронула только верхние слои кожи, так что удаление прошло успешно. Сейчас жизнь пациентки в безопасности.
Основная причина возникновения меланомы — ультрафиолетовое излучение. Поэтому медики напомнили о правилах безопасности на солнце. Загорать лучше до десяти утра или после четырех часов дня. Крем с SPF в средней полосе нужен как минимум 30, а если едете на юг — берите 50. Наносить его следует за полчаса до выхода на улицу, не забывая про шею, уши и даже стопы.
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