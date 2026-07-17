Нижегородский онколог спас женщину от меланомы на ранней стадии

Основная причина возникновения меланомы — ультрафиолетовое излучение. Поэтому медики напомнили о правилах безопасности на солнце. Загорать лучше до десяти утра или после четырех часов дня. Крем с SPF в средней полосе нужен как минимум 30, а если едете на юг — берите 50. Наносить его следует за полчаса до выхода на улицу, не забывая про шею, уши и даже стопы.