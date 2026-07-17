Школьник из Москвы пересдал ЕГЭ на 100 баллов

«Я составил расписание занятий и старался его придерживаться, при этом оставлял время на отдых и прогулки. Если чувствовал усталость, немного снижал нагрузку. Чтобы все контролировать, я использовал приложение для учета времени. В среднем я занимался не меньше восьми часов в день. Это довольно интенсивно, но я привык, ведь профессионально занимаюсь шахматами, для меня просидеть 6−8 часов за каким-то занятием — обычное дело», — дополнил Игорь Акимов.