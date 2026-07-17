Школьник из Москвы пересдал ЕГЭ на 100 баллов

Выпускник школы № 171 Матвей Каплан пересдал на 100 баллов ЕГЭ по информатике, сообщили РБК Life в Департаменте образования и науки Москвы.
«Я сдавал математику, информатику и русский язык и после получения результатов решил пересдавать в президентские дни информатику. Изначально информатику написал на 83 балла, хотя ожидал гораздо большего результата. Такие цифры меня не удовлетворили, и я знал, что могу написать на лучший балл, поэтому пошел на пересдачу», — уточнил Каплан.
По словам выпускника, в процессе подготовки ему помогала школа. «По русскому языку я ходил на практикумы, по математике и информатике учителя сидели с нами до вечера и помогали с подготовкой к ЕГЭ», — дополнил выпускник.
Как готовилась к экзаменам 500-балльница
Выпускница московской школы 1409 Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на рекордные 500 баллов, получив максимальный балл на экзаменах по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.
«Мне кажется, что 500 баллов — это сочетание множества факторов. В первую очередь это долгая и усердная подготовка. Также поддержка как со стороны друзей и родителей, так и со стороны педагогов. Ну и также элемент удачи, я думаю, все-таки присутствовал», — уточнила 500-балльница.
По ее словам, активно готовиться к экзаменам она стала в начале 11-го класса. Екатерина Малкова старалась заниматься каждый день, но в то же время находить время для отдыха, общения с друзьями, прогулок и хобби.
Выпускница говорила, что хотела бы, чтобы ее будущая профессия была связана с физикой и химией.
300-балльники раскрыли секрет подготовки к ЕГЭ
Московские выпускники Игорь Акимов и Юлия Попова получили по ЕГЭ 300 баллов. Они отметили хорошую подготовку в школе и раскрыли свои лайфхаки по сдаче экзаменов.
Игорь Акимов — выпускник школы № 641 имени С. Есенина. 300 баллов он получил за ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике. По его словам, он готовился к экзаменам с начала 11-го класса. Как уточнил юноша, хорошую подготовку ему дали занятия в школе, кроме того, он занимался и самостоятельно: смотрел видеоразборы заданий и конспектировал, решал варианты.
«Я составил расписание занятий и старался его придерживаться, при этом оставлял время на отдых и прогулки. Если чувствовал усталость, немного снижал нагрузку. Чтобы все контролировать, я использовал приложение для учета времени. В среднем я занимался не меньше восьми часов в день. Это довольно интенсивно, но я привык, ведь профессионально занимаюсь шахматами, для меня просидеть 6−8 часов за каким-то занятием — обычное дело», — дополнил Игорь Акимов.
Юлия Попова — выпускница школы № 1568 имени Пабло Неруды, сдавшая ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике на 300 баллов. По ее словам, подготовиться к ЕГЭ ей помогли учителя в школе.
«У меня замечательные педагоги и по математике, и по физике, и по русскому языку. По всем предметам мы решали много тренировочных вариантов. На уроках математики мы не просто заучивали формулы, а сами выводили их. Это, кстати, помогло мне на экзамене. Я забыла формулу, но потом вывела ее и правильно решила задачу», — призналась выпускница.
Она прорешала весь сборник ЕГЭ-2026 по русскому языку, а по физике — сборник ЕГЭ под авторством М. Ю. Демидовой.