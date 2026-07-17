Из Норильска отправили на «большую землю» 5 тонн вторсырья

Целый год норильчане сдавали пластиковые бутылки и алюминиевые банки в фандомат, а также приносили вторсырье на ежемесячные акции проекта «Пластик в дело». Весь скопившийся объем вторсырья уже упаковали в морские контейнеры и в ближайшее время отправят в Красноярск для дальнейшей переработки. Там оно будет рассортировано и отправлено на заводы в другие города. Из алюминиевых банок сделают крышки, новые банки или даже автомобильные детали, а ПЭТ-бутылки переработают в современные строительные материалы.