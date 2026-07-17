Из Норильска отправили на «большую землю» 5 тонн вторсырья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Так завершился очередной этап сбора вторичного сырья в ходе реализации экологического проекта «Пластик — в дело», реализуемого «Движением за экологию ДОМ» при поддержке Фонда президентских грантов и Проектного офиса развития Арктики.
Проект реализуется на территории Норильска уже пятый год, рассказывает руководитель «Движения за экологию ДОМ» Елена Коренева: «То, что начиналось с установки одного фандомата, трансформировалось в масштабный экологический и экопросветительский проект, успешно реализующийся в двух арктических регионах — Красноярском крае и Мурманской области. Мы благодарим всех, кто приносит вторсырье, проводит акции по сбору пластика, всех волонтеров и партнеров проекта».
Целый год норильчане сдавали пластиковые бутылки и алюминиевые банки в фандомат, а также приносили вторсырье на ежемесячные акции проекта «Пластик в дело». Весь скопившийся объем вторсырья уже упаковали в морские контейнеры и в ближайшее время отправят в Красноярск для дальнейшей переработки. Там оно будет рассортировано и отправлено на заводы в другие города. Из алюминиевых банок сделают крышки, новые банки или даже автомобильные детали, а ПЭТ-бутылки переработают в современные строительные материалы.
До отправки в летнюю речную навигацию собранное вторсырье накапливается на складе. По статистике, предоставленной партнером проекта, через фандомат за сезон 25−26 года было собрано 84 210 объекта, из них 60 740 — пластик, 23 470 — алюминий. Общее число зарегистрированных пользователей фандомата — 673 человека.
В погрузке пластика в контейнеры приняли участие десять добровольцев, а также подростки из Трудового отряда школьников «СКАТ» Гимназии № 5. Георгий Кикилык волонтерит в проекте уже два года. Он уверен: единомышленников среди сверстников много, как и тех, кто искренне поддерживает идею раздельного сбора. А значит, проекту точно есть куда расти.
«Я заметил, что гораздо больше людей стало приносить пластик, стекла, батарейки и сдавать все на переработку. В Норильске очень много людей этим занимается, но очень мало центров, которые специализируются на сборе и сортировке», — поделился Георгий.
Экологический проект «Пластик в дело» реализуется в Норильске уже пятый год. Для города это третья по счету массовая отправка вторсырья на материк.