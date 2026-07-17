Врач рассказала, сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юлия Заболоцкая в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о безопасных нормах употребления черешни. По словам специалиста, эта ягода относится к числу наиболее полезных летних продуктов, однако ее избыточное потребление способно привести к вздутию живота, спазмам, урчанию и диарее.
Как пояснила Заболоцкая, черешня содержит природные сахара, в том числе фруктозу и сорбитол. У части людей эти вещества усваиваются не в полном объеме и начинают активно ферментироваться микрофлорой кишечника, что усиливает газообразование и вызывает чувство распирания.
«Дополнительную роль играет клетчатка, которая стимулирует работу кишечника. В умеренном количестве это полезно, но, если съесть сразу большую миску ягод, эффект может оказаться противоположным ожидаемому», — отметила гастроэнтеролог.
«Если же за один раз съесть полкилограмма или даже килограмм черешни, вероятность неприятных симптомов значительно возрастает, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника, чувствительным пищеварением или непереносимостью фруктозы», — предупредила врач.
Особое внимание специалист уделила детскому питанию. В силу большей чувствительности пищеварительной системы порции для детей должны быть значительно меньше и соответствовать возрасту. Знакомство с черешней рекомендуется начинать постепенно, отслеживая реакцию организма.
«Черешню не стоит употреблять натощак в больших объемах или заменять ею полноценный прием пищи. Гораздо лучше есть ее после основного приема пищи или в качестве небольшого перекуса. Кроме того, ягоды обязательно нужно тщательно мыть, поскольку на их поверхности могут сохраняться микроорганизмы и остатки загрязнений, способные стать причиной кишечных расстройств», — рассказала Заболоцкая.
«Для здорового человека сочетание ягод с водой не представляет опасности. Неприятные ощущения чаще возникают именно из-за переедания, а не из-за того, что человек выпил стакан воды после ягод», — подчеркнула она.
«Если после употребления даже небольшой порции черешни регулярно появляются выраженные боли в животе, сильное вздутие или диарея, это может говорить не о “тяжелой” ягоде, а о существующих особенностях пищеварения. В такой ситуации стоит обсудить проблему с врачом, а не полностью исключать полезный сезонный продукт из рациона», — посоветовала гастроэнтеролог.