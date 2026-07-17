Врач рассказала, сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья

«Черешню не стоит употреблять натощак в больших объемах или заменять ею полноценный прием пищи. Гораздо лучше есть ее после основного приема пищи или в качестве небольшого перекуса. Кроме того, ягоды обязательно нужно тщательно мыть, поскольку на их поверхности могут сохраняться микроорганизмы и остатки загрязнений, способные стать причиной кишечных расстройств», — рассказала Заболоцкая.